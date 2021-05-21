الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين

كشف الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، عمّن هم الأكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن تصلب الشرايين، مرض يصيب القلب والأوعية الدموية، تسببه ترسبات الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية.

ويضيف، توجد طرق مختلفة لعلاج المرض، ولكن من الأفضل، بدلا من علاج المرض، محاربة أسبابه الأساسية.

ووفقا له، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين هي:

الرجال؛ النساء بعد انقطاع الطمث؛ من تجاوز عمره 45 سنة؛ المدخنون (عامل أساسي)؛ من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم وتناول الأدوية؛ مرضى السكري؛ مرضى الكلى؛ قلة النشاط البدني؛ من يعاني من الوزن الزائد والسمنة.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن تصلب الشرايين هو مرض يصيب الجسم بأكمله، ومن المستحيل “تطهير” مناطق معينة من الأوعية الدموية. لذلك من المهم جدا مراقبة ليس فقط مستوى الكوليسترول في الدم، بل وأيضا الانتباه للعمليات المعدية والميكروبيوم. وينصح من أجل تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، بضرورة تخفيض الوزن ومستوى السكر والكوليسترول في الدم بتناول الأدوية.

ودحض مياسنيكوف، الأسطورة التي تفيد بأن اتباع حمية غذائية معينة يوقف ترسب الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية.

ويقول، “يمكن للشخص عبر اتباع الحمية الغذائية، أن يخفض مؤشر كتلة الجسم، ما يؤدي بالنتيجة إلى تخفيض مقاومة الأنسولين والالتهابات. ولكن هذا يتطلب وقتا طويلا”.

المصدر: روسيا اليوم