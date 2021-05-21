أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 21-05-2021

الأخبار

«سيف القدس»: زمن جديد لفلسطين

الإمارات للحريري: لا تؤلّف الحكومة

«ألفاريز» توافق على استئناف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان

‫إقبال كثيف على الاقتراع في اليرزة: انتخابات سورية ــ لبنانية!

جعجع… قاطع الطرق

النهار

هدنة “متبادلة ومتزامنة” في غزة من الثانية فجر اليوم

اللواء

محاولة نيابية لتوظيف رسالة عون في التأليف.. ومنصة المركزي مرتفعة!

جنبلاط لحكومة «الحد الأدنى» لإعادة الاستقرار.. وانتخاب الأسد يفجر سجالاً بين العونيين و«القوات»

الديار

خلاصة اسرائيلية بعد هزيمة غزة: تجنب الحرب المكلفة مع حزب الله

قلق من رسائل المقاومة المضبوطة جنوبا وتحرك «مريب» لليونيفيل؟

تطويق «البلطجة» ضد السوريين يمنع الانزلاق نحو انفلات امني خطير!

الشرق

بري: الجلسة لقراءة رسالة عون.. والحريري سيرد

الانتخابات السورية أحدثت توترا وفوضى في لبنان

الجمهورية

المجلس اليوم: تلاوة وسجال

الانتخابات السورية..استفزازات وصدامات

جلسة اليوم تحرك التكليف والتأليف… والحريري جاهز لكل السيناريوهات

البناء

وقف النار فجر القدس… والأسد يستقبل الفصائل برئاسة نخالة… وحماس تنوّه بموقف سورية

السوريون في لبنان يصوّتون بكثافة للعودة… وفلتان ميليشياويّ يصوّت بالبلطجة للتوطين

جنبلاط: السعودية لا تريد الحريري… فهل يُقدِم على تضحية… أم نعلّق البلد على هذه العلاقة؟

المصدر: صحف