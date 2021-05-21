النخالة: وحدتنا كانت أساس انتصارنا والمقاومة حاضرة للردّ على أي اعتداء

قال الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، “وحدتنا كانت الأساس في تحقيق الانتصار اليوم”، مؤكدًا أن “المقاومة حاضرة وسترد على أي اعتداء”.

وأضاف في كلمة له فجر اليوم الجمعة، بمناسبة انتصار المقاومة، “بوحدتنا ثبتنا توازنا للرعب مع العدو وبوحدتنا نستطيع تغيير المعادلات”.

وتابع، “نؤكد اليوم أننا سنستمر بالمقاومة والجهاد حتى النصر وعودة شعبنا إلى فلسطين”.

وقال النخالة “السلام على الذين قدموا السلاح والخبرة ولم يبخلوا على المقاومة الفلسطينية”، مضيفاً “السلام على الشعوب العربية والإسلامية التي خرجت إلى الشوارع بالملايين تضامناً وتأييداً للمقاومة”.

المصدر: وكالة يونيوز