بالفيديو.. احتفالات ومسيرات شعبية تعم الأراضي الفلسطينية ومخيمات الشتات ابتهاجا بنصر المقاومة في معركة سيف القدس

لم ينتظر سكان قطاع غزة حتى الثانية فجرا حتى انطلقت التكبيرات والزغاريد فرحا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبانتصار المقاومة في معركة سيف القدس.

وعمّت الاحتفالات في شوارع غزة ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأطلقت المساجد التكبيرات احتفالاً بالانتصار.

ومع بدء سريان الهدنة انطلق المواطنون في غزة ورام الله ليلا إلى الشوارع بعد 11 يومًا من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكان الاتفاق قد تم بوساطة مصرية، وبعد 11 يوماً من عدوان اسرائيلي على غزة خلف أكثر من 230 شهيداً بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وتدمير الآلاف من المنشآت المدنية والمصانع والأبراج السكنية.

هتافات جماهير بلدة خزاعة شرقي خانيونس خلال مسيرات الاحتفال بنصر المقاومة



فرحة المواطنين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة ابتهاجًا بانتصار المقـاومة الفلسطينية



أهالي بيت حنينا شمال القدس يحتفلون في الشوارع بنصر المـقـاومة بغزةاحتفالات في مجمع الشفاء الطبي بانتصار المـقاومة بغزة وخضوع الاحتلالجانب من احتفالات القدس الليلة بانتصار المقاومةبلدة صور باهر بالقدس تحتفل بنصر غزة وفلسطين

من المسيرات المتواصلة في الخليل احتفالا بما حققته المقاومة



مسيرة في رام الله احتفالاً بانتصار المقاومة

بيت لحم تحتفل بانتصار المــقاومة



تكبيرات في بلدة جبل المكبر بالقدس ابتهاجًا بالنصر



مفـرقعات نارية في أجواء مخيم شعفاط بالقدس ابتهاجًا بنصر المقاومةاحتفالات متواصلة في رأس العامود في القدس المحتلةتلقب بـ”غزة القدس”.. احتفالات في بلدة العيساوية بنصر المقاومةفرحة كبيرة في كفر عقب شمال القدس بـنصر المقاومةأهالي أم الفحم بالداخل المحتل يخرجون بمسيرة احتفالية بنصر المقاومةمسيرة في مخيم عين الحلوة في لبنان احتفالا بنصر المقاومةمصر تحتفل بنصر المقاومةاحتفالات في العاصمة المصرية القاهرة بانتصار المــقاومة بغزة وخضوع الاحتلال

المصدر: موقع المنار + مواقع تواصل