تجمع علماء جبل عامل: الأعمال الحزبية التخريبية مسيئة للبنان واللبنانيين

استنكر تجمع علماء جبل عامل “الأعمال التخريبية التي قامت بها مجموعات حزبية في حق النازحين الذين يقومون بحقهم الإنساني والدستوري، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية، كما والاعتداءات التي تعرض لها الأخوة المتجهون من الشمال للمشاركة في الوقفات التضامنية التي تقام في الجنوب، تعبيرا عن وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني”.

واعتبر التجمع أن “هذه الأعمال مسيئة للبنان واللبنانيين أولا، ولا تعبر عن حقيقة العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين”.

وطالب التجمع القضاء والأجهزة الأمنية بـ “متابعة القضية متابعة حثيثة ومعاقبة المعتدين والمخلين بالأمن، وإنصاف المعتدى عليهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام