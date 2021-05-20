رسالة الجنرال قاآني الى القائد محمد الضيف وقادة المقاومة في فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2021 - 15:40

رسالة الجنرال قاآني الى القائد محمد الضيف وقادة المقاومة في فلسطين

منذ 9 mins 20 May، 2021
العميد إسماعيل قاآني
ايران - عربي وإقليمي

توجه قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، برسالة خاصة إلى القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد الضيف. ةقال لقد سطرتم بصمودكم ملحمة عظيمة اثبتت مرة اخرى ضعف العدو وانه حقا اوهن من بيت العنكبوت
واكد انه لن يهنأ لنا عيش ولن يقر لنا قرار حتى زوال هذا الكيان الغاصب الظالم عن أرض فلسطين المباركة وحتى تحرير كل ذرة تراب من ترابها
واشار الى ان  العدو يعلم علم اليقين ان فلسطين اليوم ليست وحدها بل معها محور مقاوم يزداد اتساعاً وقوة وتماسكاً والقدس هي بوصلة هذا المحور وقبلة جهاده.

 

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المصدر: موقع المنار

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