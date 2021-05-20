الطقس في لبنان غدا الجمعة يتحول الى غائم مع انخفاض في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة، غائما جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية، يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات، وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي حار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الجمعة، حيث يتأثر تدريجيا بكتل هوائية معتدلة ورطبة.

الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الحبلية والداخلية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر.

الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية، يتحول مساء الى غائم مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة وضباب كثيف على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم مع احتمال امطار خفيفة متفرقة ليل السبت/ الاحد.

الاحد: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، بينما تستمر بالانخفاض في المناطق الداخلية والجبلية، ويتشكل ضباب على المرتفعات ويتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة خصوصا شمالا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 29 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 15 الى 37 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 24 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام