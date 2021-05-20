حافلات تنقل ناخبين من البقاع ووفاة سوري بذبحة قلبية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2021 - 12:36

حافلات تنقل ناخبين من البقاع ووفاة سوري بذبحة قلبية

منذ 37 mins 20 May، 2021
المنار
المنار
لبنان

تشهد مناطق البقاع زحمة سير خانقة على الطرق الدولية والرئيسية، نتيجة تحرك الحافلات التي تنقل ناخبين سوريين من نقاط التجمع التي حددتها اللجنة الانتخابية في البقاع من مناطق البقاع الأوسط باتجاه شتورا ضهر البيدر، تزامنا مع الانتخابات السورية المحددة حصرا في مركز السفارة السورية.

ونفذ الجيش فجرا انتشارا أمنيا واسعا على الطرق الدولية، وعند التقاطعات ومداخل القرى تلافيا لعدم حصول أي احتكاك.

من جهة أخرى، قضى محسن صالح الاحمد من التابعية السورية، مواليد 1967 إثر إصابته بذبحة قلبية داخل فان كان ينقل نازحين سوريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، نقل إثرها الى مستشفى المياس في شتورا وبوشرت التحقيقات الأمنية والعسكرية في الحادث.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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