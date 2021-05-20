حشد كبير من النازحين السوريين من شمال لبنان ينطلق باتجاه السفارة السورية في بيروت

انطلق حشد كبير من النازحين السوريين من شمال لبنان باتجاه السفارة السورية في بيروت.

عشرات الباصات والفانات اصطفت على طول الطريق العام الذي يربط المنية بعكار، وسط اجراءات أمنية واكبتها عناصر مخابرات الجيش اللبناني.

وقد حضر الى المكان عدد من وجهاء عشائر عرب سوريا ورئيس المركز الوطني كمال الخير.

وكان عدد كبير من الناخبين السوريين ممن سجلوا اسماءهم في قائمة الانتخابات تجمعوا عند ساحة نصب الجيش في جبل محسن بطرابلس، رافعين الاعلام السورية وصور الرئيس بشار الاسد توجهوا بمواكبة أمنية الى السفارة السورية في بعبدا لممارسة حقهم في الانتخابات.

عضو المجلس الاسلامي العلوي الشيخ احمد الضايع حيا باسم اهالي جبل محسن والحزب العربي الديمقراطي القيادة السورية وكل الشرفاء من طرابلس الشمال، قائلا “نذهب الى السفارة العربية السورية في بيروت لنأدي واجب وطني وشرعي ونبايع بالدم على ولاية دستورية جديدة لاننا ومن باب الوفاء والعزة والكرامة”.

المصدر: موقع المنار