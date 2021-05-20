إشكال على أوتوستراد يسوع الملك بين حافلات السوريين وعدد من الشبان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2021 - 11:02

إشكال على أوتوستراد يسوع الملك بين حافلات السوريين وعدد من الشبان

منذ 35 mins 20 May، 2021
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لبنان

وقع إشكال منذ بعض الوقت على المسلك الغربي لأوتوستراد يسوع الملك قرب جسر الهوليداي بيتش، بسبب تجمع عدد من الباصات والسيارات تحمل سوريين يحملون الأعلام السورية والحزب القومي السوري وصور الرئيس السوري بشار الأسد، متوجهين للإقتراع في السفارة السورية في اليرزة.

وحصل الإشكال بينهم وبين عدد من الشبان في المنطقة، ووقع تضارب وتكسير عدد من السيارات. وتدخلت قوة من الجيش عملت على فض الإشكال وفتح الأوتوستراد، أكمل بعدها الموكب طريقه بإتجاه اليرزة، وتسبب الإشكال بزحمة سير على المسلك.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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