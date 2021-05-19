تطوير شريحة يمكن إدخالها في الجسم بإبرة

طور باحثون من الولايات المتحدة أصغر شريحة TSMC في العالم. يمكن حقنها في الجسم بإبرة.

طور الخبراء شريحة يمكن حقنها بحقنة طبية في جسم الإنسان أو الحيوان. قال العلماء إن حجم الرقاقة أقل من 0.1 ملليمتر مكعب ولا يمكن رؤيتها إلا باستخدام المجهر. يتم التحكم في الشريحة وتشغيلها بواسطة الموجات فوق الصوتية.

يمكن للرقاقة أن تبث معلومات حول درجة حرارة الجسم والضغط ومستويات السكر في الدم ومؤشرات أخرى في الجسم. تم اختبار الرقاقة في القوارض المختبرية.

وأضاف الخبراء أن الاختبار كان ناجحًا. ومع ذلك، يلاحظ أن اختبار هذه التكنولوجيا على البشر لم يتم بعد، حسب وكالة الأنباء الفيدرالية.

المصدر: سبوتنيك