ألمانيا: ندعو للتأثير على أطراف الصراع في الشرق الأوسط للتوصل إلى هدنة

دعا وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الأربعاء، “كل الأطراف المشاركة في عملية التسوية في الشرق الأوسط، للتأثير على أطراف الصراع للتوصل إلى هدنة في أقرب وقت ممكن”.

وقال الوزير الألماني، في لقاء على قناة “أي بي دي”، “هناك مواقف مختلفة للغاية حول الصراع في الشرق الأوسط، ويمكن رؤية ذلك في كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي في نيويورك. أعتقد أن كل من لهم تأثير، بما في ذلك، الاتحاد الأوروبي وألمانيا، يجب أن يقوموا بالتأثير على كلا الجانبين للتوصل أولاً وقبل كل شيء إلى وقف إطلاق النار، ومن ثم التركيز على كيفية إيجاد حل وسط ​​وطويل الأمد للصراع”، حسب قوله.

وأضاف ماس “بالأمس أعلن الاتحاد الأوروبي موقف موحد إلى حد ما، حيث أجمعت 26 دولة من أصل 27 دولة على أن أهم شيء الآن هو وقف إطلاق النار، ووضع حد للقتال. هنغاريا فقط ترى الأمر بشكل مختلف، لسبب ما”.

وأكد ماس على أن بلاده قامت بتخصيص 40 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة يتم توصيلها عن طريق الأمم المتحدة، قائلا في هذا الصدد “يجب أن يكون هذا جزءًا من الحل، وهو تحسين الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية”.

المصدر: سبوتنيك