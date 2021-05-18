رئاسة الجمهورية اللبنانية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2021 - 11:12

رئاسة الجمهورية اللبنانية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا

منذ 1 ساعة 18 May، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: تويتر رئاسة الجمهورية اللبنانية

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