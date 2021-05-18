مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم مناقشة قانون لمنافسة الصين تكنولوجياً

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح بدء مناقشة مشروع قانون لتخصيص أكثر من 110 مليارات دولار لتطوير القطاع التكنولوجي والأبحاث لمنافسة الصين في هذا المجال. وأيد 86 عضواً في مجلس الشيوخ فتح المناقشة بهذا الصدد، بينما صوت 11 عضواً ضد ذلك الاثنين.

وينص القانون على استثمار الجزء الأكبر من المبلغ، أي حوالي 100 مليار دولار في الأبحاث التكنولوجية الأساسية والمتقدمة، وبرامج للتعليم والتدريب في أهم القطاعات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأشار زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى أن مناقشة مشروع القانون ستستغرق أسبوعا أو أسبوعين ابتداء من يوم الثلاثاء.

المصدر: سبوتنيك