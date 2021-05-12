الرئيس روحاني: نشهد كل يوم انهيار جزء من جدار الحظر

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أن “التقارير اليومية الواصلة حول المفاوضات الجارية في فيينا في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تفيد بانهيار جزء من جدار الحظر كل يوم”. وفي تصريحه الاربعاء خلال اجتماع الحكومة، اشار الرئيس روحاني الى أن “البلاد تكافح على جبهتين هما الحظر وكورونا”، قائلاً ” لو تكاتفنا فان هذا الجدار ستتم ازالته في فترة قصيرة”.

واشار الى ظاهرة التخويف من ايران (ايرانوفوبيا) التي يروج لها الكيان الصهيوني وقال “لقد سعى الكيان الصهيوني للايحاء أن العدو الاساس للمنطقة هي ايران، وان بعض الدول من دون علم وتحت تأثير هذه الايحاءات صدقت قليلا او كثيرا أن ايران عدو لها”.

كما لفت إلى أن “الحكومة تمكنت من كسر واجهاض هذا التصور الخاطئ”، مضيفاً “إنكم اليوم ترون أن الجيران الذين كانت لهم رؤية اخرى تجاه ايران قد جاءوا اليوم لاجراء محادثات وهم على استعداد لتكون لهم علاقات جيدة مع ايران”.

واشار الى ان “ايران طرحت منذ العام 2013 مسألة التعاطي البناء ونرى ذلك اليوم في المنطقة وفي مفاوضات فيينا”، مضيفاً “نحن نصر على التعاطي البناء حتى النهاية، لا يساوركم الشك أن الحظر سيُرفع ولا يساوركم الشك أن الشعب الايراني منتصر”.

المصدر: فارس