العدو الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات طالت قيادات في حماس بالضفة المحتلة

شن جيش العدو الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت قيادات ونشطاء من حركة “حماس” في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوة إسرائيلية داهمت مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية واعتقلت القيادي في حماس ياسر البردساوي”، وأضافت أن “القوات اعتقلت الناشط في الحركة محمد عصيدة من بلدة تل القريبة من نابلس”.

وتابعت المصادر انه “في مدينة قلقيلية، اعتقلت قوة عسكرية القيادي في حماس، سامح عفانة، بعد تفتيش منزله”، وأشارت إلى أن “القوات اعتقلت عددا من نشطاء الحركة في المدينتين”.

المصدر: وكالة معاً