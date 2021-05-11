“مخطط الضم، التحديات وسبل المواجهة” كتاب جديد عن الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال

نشرت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم كتابها الجديد تحت عنوان “مخطّط الضم، التحدّيات وسبل المواجهة” شارك فيه وحرّره د. رمزي عودة، منسّق الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم.

قدّمت للكتاب الدكتورة سنية الحسيني، واشتمل على 18 بحثاً محكّماً من قِبل باحثين فلسطينيين، هم: د. وليد سالم، د. خالد شعبان، د. جمال عبد القاضي، أ. فادي أبو بكر، د. عبير عبد الرحمن، د. إلهام الشمالي، د. مازن العجلة، د. أشرف أبو خيران، د. محمد عكة، د. أحمد عطية حماد، أ. حمدي علي حسين، أ. محمود زيدان، د. ختام أبو عودة، د. ابراهيم الغروف. ود. عبد الرحمن التميمي. كما تضمّن الكتاب بحثين لباحثين لبنانيين، هما: د. فداء أبي حيدر، ود. ليلى شمس الدين.

وطالب د. رمزي عوده الجهات ذات العلاقة، بالاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية الواردة في الكتاب، من أجل ترشيد السياسات العامة في مواجهة الاحتلال والضم، موضّحاً أنّ الكتاب يتضمّن أبحاثًا مهمّة تناولت المحاور التالية:

– تحديد مفهوم الضم في الفكر والممارسة الصهيونية.

– البحث في التحوّلات الدولية والاقليمية والوطنية التي أدت الى المضي قدماً في عملية الضم.

– توضيح مخاطر الضم على القضية الفلسطينية على الصعد: السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية كافّة.

– البحث في تحديد آليات التصدّي لمخطّط الضم على الحقول: السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية كافّة.

– بناء استراتيجية وطنية فلسطينية شاملة لمواجهة مخطط الضم.

كما شكر الدكتور عبد الرحمن التميمي رئيس اللجنة العلمية لهذا الكتاب جميع الإخوة والأخوات الباحثين فيه، آملاً أن يساهم في سد الفراغ في المكتبات العربية في حقل دراسات الضم والاحتلال.

“مخطط الضم، التحديات وسبل المواجهة” من إصدار مؤسسة دار الشروق، ويتضمّن 340 صفحة من القطع المتوسط (A4).

الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والضم

رام الله -غزة، أيار 2021.

المصدر: موقع المنار