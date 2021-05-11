وزارة الصحة الفلسطينية: 21 شهيدا و788 إصابة حصيلة اعتداءات الاحتلال في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة منذ يوم أمس الاثنين.

وجاءت الحصيلة على النحو التالي:

القدس: 612 إصابة، نقل للمستشفيات 411 إصابة.

قطاع غزة: 20 شهيداً بينهم 9 أطفال و95 إصابة بجروح مختلفة.

مجمع فلسطين الطبي (رام الله): 9 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

المستشفى الميداني في قلنديا: 37 إصابة بالرصاص العدني المغلف بالمطاط.

مستشفى جنين الحكومي: 1 بالرصاص الحي في الفخذ، 1 استنشاق غاز مسيل للدموع.

مستشفى طولكرم الحكومي: 1 بالرصاص الحي في اليد، 1 استنشاق غاز مسيل للدموع.

مستشفى الخليل الحكومي: 7 بالرصاص الحي، 10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 10 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

مستشفى بيت جالا الحكومي: إصابة بقنبلة غاز مسيل للدموع في الصدر.

مستشفى رفيديا الحكومي (نابلس): 2 بالرصاص الحي، إحداها بالفخذ متوسطة واخرى بالقدم، 1 بقنبلة غاز مسيل للدموع.

شهيد في مدينة اللد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي.

المصدر: وكالة وفا