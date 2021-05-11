بالفيديو.. مشاهد للمنصات الصاروخية الثقيلة.. كتائب القسام للاحتلال: نادتنا القدس فلبينا النداء وإن زدتم زدنا

وجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، قائلة، “نادتنا القدس فلبينا النداء، وإن زدتم زدنا”.

ونشرت كتائب القسام فيديو بعنوان “وان زدتم زدنا” يعرض لمنظومة صواريخ ارض- ارض بعيدة المدى تشمل عددا كبيرا من راجمات الصواريخ الثقيلة التي يكشف عنها للمرة الاولى وتختمها بعبارة: “نادتنا القدس فلبينا النداء”.

وكانت كتائب القسام وجهت ضربة صاروخية على مدينة القدس المحتلة استهدف مستوطنات اسرائيلية ردًا على جرائم الاحتلال، قائلة “صواريخنا رسالة على العدو أن يفهمها جيدًا، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

المصدر: موقع كتائب القسام