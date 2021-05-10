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May 10 2021 - 15:48

ألمانيا: المحادثات النووية الإيرانية تستغرق وقتا طويلا لكنها بناءة

منذ 37 mins 10 May، 2021
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
أخبار دولية - المانيا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن “الوقت عامل جوهري في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني”، مضيفاً أن “المحادثات تستغرق وقتا طويلا لكنها تجري في أجواء طيبة”.

ولفت ماس على هامش اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى أن “المفاوضات صعبة وشاقة لكن جميع المشاركين يجرون المحادثات في أجواء بناءة”.

وأضاف في المقابل أن “الوقت ينفد.. ونحن نهدف إلى العودة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية”، حسب قوله.

المصدر: روسيا اليوم

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