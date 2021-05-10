الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى المجتمع الدولي باقتحام المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2021 - 13:52

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى المجتمع الدولي باقتحام المسجد الأقصى

منذ 37 mins 10 May، 2021
اقتحام المسجد الأقصى
عربي وإقليمي - فلسطين

اتهمت الرئاسة الفلسطينية الإثنين، السلطات الإسرائيلية بتحدي المجتمع الدولي ولجهود الإدارة الأميركية من أجل إحلال السلام، وذلك بسبب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس و”الاعتداء على المصلين”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، “ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام واعتداء وحشي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته هو تحدٍ جديد للمجتمع الدولي، وتحديدا للجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية”.

وتابع “الحكومة الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل هذه الجهود والتدخلات الدولية، مشددا على أن القيادة الفلسطينية وشعبنا لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات الإسرائيلية”.

المصدر: سبوتنيك

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