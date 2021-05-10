الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يتحدى المجتمع الدولي باقتحام المسجد الأقصى

اتهمت الرئاسة الفلسطينية الإثنين، السلطات الإسرائيلية بتحدي المجتمع الدولي ولجهود الإدارة الأميركية من أجل إحلال السلام، وذلك بسبب اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس و”الاعتداء على المصلين”.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، “ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام واعتداء وحشي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك وباحاته هو تحدٍ جديد للمجتمع الدولي، وتحديدا للجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية”.

وتابع “الحكومة الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط كل هذه الجهود والتدخلات الدولية، مشددا على أن القيادة الفلسطينية وشعبنا لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات الإسرائيلية”.

المصدر: سبوتنيك