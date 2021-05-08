النائب هاشم يحيي الشعب الفلسطيني على إيمانه بقضيته

حيا النائب قاسم هاشم في بيان، “الشعب الفلسطيني وأبناء القدس على ما يبدونه من بسالة الأبطال المؤمنين بقضيتهم”. وقال:”73 عاما شاهدة على همجية الكيان الصهيوني الغاصب وعنصريته… وما العدوانية التي تمارس بحق القدس، إلا استكمال وإمعان بممارساته الهمجية التي تؤكد تفلت المحتل الإسرائيلي من كل الضوابط والقرارات والمواثيق، بسبب الدعم اللامتناهي من دول تدعي الحضارة وحماية حقوق الإنسان، وفي حقيقتها تتحمل المسؤولية عن كل ما يصيب الشعب الفلسطيني”.

وتحدث عما “تتعرض له القدس والشعب الفلسطيني والعرب وأحرار العالم من الأصوات الصارخة الصادحة، من حي الشيخ الجراح وبوابات القدس، من عنصرية وهمجية”، مشددا على أن “إنقاذ هذا الشعب الأبي وحماية مقدسات القدس يحتاج الى قرارات جريئة ومواقف تاريخية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام