البرازيل تسجل 78886 إصابة جديدة بكورونا و2165 وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2021 - 04:38

البرازيل تسجل 78886 إصابة جديدة بكورونا و2165 وفاة

منذ 23 mins 8 May، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: روسيا اليوم

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