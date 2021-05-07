كورونا في البرازيل.. الإصابات تتجاوز الـ15 مليونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الخميس تسجيل 73380 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن السلطات سجلت أيضا 2550 وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 416949، فيما تجاوز عدد الإصابات المؤكدة الـ15 مليونا في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في المؤشرين.

المصدر: وكالة رويترز