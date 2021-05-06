احياء يوم القدس في الشبريحا – صور

بمناسبة يوم القدس العالمي، نظمت لجان العمل في المخيمات ، اليوم الخميس، مسيرة حاشدة في تجمع الشبريحا (صور) بمشاركة قيادات فلسطينية ولبنانية وعلماء وحشد من ابناء المخيم، للتأكيد على أهمية دعوة الامام الخميني باعتبار الجمعة الاخيرة من شهر رمضان يوماً للقدس.

انطلقت المسيرة من امام مسجد الامام موسى الكاظم (ع) وجابت شوارع الشبريحا وصولا الى الساحة العامة حيث القيت كلمات بالمناسبة.

والقى عضو قيادة الساحة اللبنانية للجهاد الاسلامي في لبنان، أبو سامر موسى، كلمة أكد من خلالها على”التوفيق الالهي للامام الخميني، بدعوته لجعل آخر جمعة من رمضان، يوماً للقدس. داعيا المسلمين لأن يجعلوا القدس في مركز اهتمامهم”.

واشاد موسى”بجهاد المقدسيين الذين يسطرون بدمائهم الزكية اسمى آيات التضحية والفداء داعيا ابناء الشعب الفلسطيني السير في خط الشهداء والطريق الذي رسمه مؤخراً الشهيد الحي منتصر شلبي على حاجز زعترة”.

كما وجه موسى تحية لملتقى الجمعيات الأهلية في مدينة صور، أشاد خلالها بمدينة صور التي احتضنت المقاومة الفلسطينية، وواجهت المعتدين على امتداد تاريخها المشرف، وأذاقة العدو الصهيوني طعم الهزيمة المدوية المرة بعد غزو لبنان في العام 1982.

وشكر موسى ملتقى الجمعيات الأهلية على تكريمه مع كوكبة من المناضلين والمجاهدين. مضيفا، وبذلك انتم تساهمون بإعادة شحذ الهمم من جديد وإشعال شعلة المقاومة والحرية والجهاد وبزخم أكبر، وتساهمون بتصويب بوصلة باتجاه نهجها الاصيل، نهج الشهادة والدم لتحرير فلسطين والاوطان من الغاصبين والمحتلين.

ثم تحدث باسم مجلس علماء فلسطين الدكتور الشيخ حسين قاسم الذي اشاد بدعوة الامام الخميني ووقوفه الى جانب القضية الفلسطينية.. مشيداً بالعملية الفدائية الجريئه التي نفذها البطل منتصر شلبي، داعياً الامة لتبني خيار المقاومة والجهاد لتحرير فلسطين كل فلسطين .

والقى كلمة منظمة التحرير الفلسطينية مسؤول العلاقات في منطقه صور العميد ابو باسل شهاب ووجه تحية لابطال القدس وحي الشيخ جراح الذين يدافعون بجهادهم ونضالهم عن الامة مشدداً على مواجهة الكيان الصهيوني ومنعه من تحقيق اهدافه.

المصدر: موقع المنار