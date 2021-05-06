دياب ترأس اجتماعا اقتصاديا للبحث بالبطاقة التمويلية والخيارات لتأمين التغطية المالية

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب عصر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية.

وحضر الاجتماع الوزراء: زينة عكر، محمد فهمي، رمزي المشرفية، ريمون غجر، ميشال نجار، عماد حب الله، حمد حسن، غادة شريم، عباس مرتضى، لميا يمين وشربل وهبي، بالاضافة الى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

واستكملت اللجنة النقاش بموضوع البطاقة التمويلية ودرس الخيارات المتاحة لتأمين التغطية المالية لها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام