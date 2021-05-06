دياب ترأس اجتماعا اقتصاديا للبحث بالبطاقة التمويلية والخيارات لتأمين التغطية المالية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 6 2021 - 20:26

دياب ترأس اجتماعا اقتصاديا للبحث بالبطاقة التمويلية والخيارات لتأمين التغطية المالية

منذ 1 ساعة 6 May، 2021
لجنة
لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب عصر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعا للجنة الوزارية الاقتصادية.

وحضر الاجتماع الوزراء: زينة عكر، محمد فهمي، رمزي المشرفية، ريمون غجر، ميشال نجار، عماد حب الله، حمد حسن، غادة شريم، عباس مرتضى، لميا يمين وشربل وهبي، بالاضافة الى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

واستكملت اللجنة النقاش بموضوع البطاقة التمويلية ودرس الخيارات المتاحة لتأمين التغطية المالية لها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة