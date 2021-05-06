اشارات القمر الصناعي الايراني “نور” قابلة للاستلام في مختلف انحاء العالم

لمناسبة ذكرى مرور عام على بدء عمل القمر الصناعي الايراني “نور” في الفضاء، ستكون اشاراته مضاءة يومي الخميس والجمعة وقابلة للاستلام في جميع انحاء الارض.

وتم في العام الماضي اطلاق اول قمر صناعي متعدد الاغراض باسم “نور” من قبل حرس الثورة الاسلامية وحل في مدار على بعد 425 كم حول الارض.

وتزامنا مع الذكرى الاولى لهذا الحدث الوطني اعلنت القيادة الفضائية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري عن مزاولة نشاطه بعد عام من اطلاقه الى الفضاء وقالت: ان المعطيات التي يتم جمعها من قبل هذا القمر الصناعي متعدد الاغراض تستلم بواسطة المحطات الارضية بصورة يومية.

ووفقا للبيان الصادر عن القيادة الفضائية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري فان القمر الصناعي الذي اطلق الى الفضاء بواسطة الصاروخ الحامل “قاصد”، دار حول الارض 6 الاف مرة ويبلغ ارتفاع مداره 410 كم في الوقت الحاضر.

ومن المتوقع ان يكون العمر المداري لهذا القمر الصناعي الذي حقق ابعادا جديدة من امكانيات وقدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية عاما اخر.

المصدر: وكالة انباء فارس