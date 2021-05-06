أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 06-05-2021

البناء

• أكدت مصادر دبلوماسيّة عربيّة أن وفداً عالي المستوى من دولة خليجية كبرى كشف خلال زيارة تفاوضيّة في إحدى العواصم العربيّة عن موقف سلبيّ قاطع تجاه شخصيّة لبنانيّة محسوبة على دولته نظرياً نافياً أن تكون هذه الشخصية أو من ينافسها من عائلتها موضع رضى من دولته.

• تقول مصادر على صلة بمتابعة الملفات الماليّة والأمنيّة وقضايا التهريب أن وضع وزير داخليّة لبنانيّة سابق وقائد سابق لمؤسسة غير مدنيّة بات تحت المجهر إقليمياً ودولياً لتكرار ظهور فترة مسؤوليّتهما في أغلب المتابعات التي تطال امتيازات حصل عليها الذين تتم ملاحقتهم بهذه الجرائم.

النهار

• من مظاهر الفقر في لبنان ازدياد سيارات “التوكتوك” في عدد كبير من المناطق واستعمالها للنقل العام باسعار متدنية قبل ان تعرض احدى شاشات التلفزة اعلانات لهذا النوع من وسائل النقل بعدما كانت تعرض اغلى انواع السيارات.

• يقول مصدر في الأمن العام انه في حين تراجع بشكل كبير عدد معاملات استقدام العاملات الأجنبيات الى لبنان، زاد عدد معاملات طلب جوازات سفر بشكل كبير ايضا.

• يقول مرجع نيابي ان البديل للحريري ليس ميقاتي او مخزومي او غيرهما كما يتردد وانما قوى الإسلام المتطرف لشعور الطائفة السنية بالغبن والإضطهاد وازدياد نشاط الحركات الصولية في ألأوساطها.

اللواء

• أطبقت دبلوماسية الصمت على أنفاس نواب وسياسيين في أكثر من تيّار حزبي، قبل وصول الوزير الفرنسي إلى بيروت.

• انقطعت العلاقة أو تكاد بين مسؤول رسمي وموظف مدني كبير على خلفية خيارات ما قبل نهاية أيّار.

• يجري البحث عن مخرج لوقف قانون السلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، قبل نفاذ الإجراءات التي يمكن ان تؤدي إلى العتمة الشاملة!

الجمهورية

• أهمل مسؤول كبير للمرة الرابعة طروحات بديلة من رفع الدعم لأن إحداها يدعوه الى تغيير جذري في توجهاته السياسية والشخصية.

• تتداول الأوساط الديبلوماسية أكثر من سيناريو كارثي يحاكي ما يمكن أن يقود اليه الوضع النقدي والمالي في البلاد.

• يقول وزير حقيبة أمنية بأن الوضع الأمني “لو برَمتو 360 درجة” لا يمكن تغييره.

المصدر: صحف