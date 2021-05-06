أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 06-05-2021

الأخبار

نفوق سمك الكارب «المقاوم» مؤشر على موت البحيرة: تلوث القرعون خرج عن السيطرة

لودريان يهدّد والحريري يجمّد الاعتذار

إسرائيل «تنعى» مفاوضات الترسيم: وصلنا إلى طريق مسدود

النهار

لودريان مهدداً: سنتعامل بحزم مع المعطّلين

اللواء

توسيع مروحة لودريان.. والهدف زحزحة “معادلات العرقلة”!

قرار الحريري في جيبه.. ومواعيد العتمة في أدراج الكهرباء

الديار

لودريان في بيروت: رسالة حزم للقادة السياسيين والاجراءات ضد المعطّلين مجرد بداية

البطاقة التمويلية خدعة كبيرة.. والمواطن يواجه المجهول وحيدًا

البناء

الترسيم مؤجَّل والمرسوم مؤجَّل… وواشنطن ستعيد ترتيب أوراقها قبل توجيه دعوة جديدة

موقف سعوديّ يُضعف المظلة الفرنسيّة… والحريري: خيارات مفتوحة وهوامش ضيّقة

نصرالله يطلّ غداً: التطبيع لن يحمي الكيان.. ومحور المقاومة صاعد وخصومه للتراجع

المصدر: صحف