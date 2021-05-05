صدور الجدول الأسبوعي لسعر ربطة الخبز في لبنان

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح، وحددت بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كل الأراضي اللبنانية.

وذلك بناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات، ونظرا إلى الظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون.

وقد حدد سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض ووزنه وفقا للآتي:

– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 980 غراما بسعر 2.500 ل.ل. (الفان وخمسمئة ليرة لبنانية) كحد أقصى.

ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 405 غرام بسعر 1.500 ل.ل. (ألف وخمسمئة ليرة لبنانية) كحد أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 980 غرام بسعر 2.750 ل.ل. (الفان وسبعمئة وخمسون ليرة لبنانية) كحد أقصى.

ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 405 غرام بسعر 1.750 ل.ل. (الف وسبعمئة وخمسون ليرة لبنانية) كحد أقصى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام