آخر تطورات ملف تشكيل الحكومة في لبنان..

قالت مصادر متابعة لملف التأليف للمنار إن “المعلن على جدول لقاءات وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان في لبنان هو زيارة الرئيسين ميشال عون ونبيه بري”، وتابعت “جدول هذه اللقاءات ليس مُقفلا بعد، فالزائر الفرنسي يحمل معه مسعى توفيقيا بين الأطراف المعنيين بالتشكيل”.

ولفتت المصادر الى ان “لودريان قد يلتقي الرئيس المكلّف سعد الحريري، استباقا للقاء من المفترض حتّى الآن أن يحصل في قصر الصنوبر”، وأضافت ان “اللقاء المفترض عقده في قصر الصنوبر ليس معلوما بعد إن كان موسعا يشمل أكثر من طرف أم يجمع فقط الرئيس المكلف والنائب باسيل وعندها يحل اكثر من تفصيل في ملف التأليف”.

وأشارت المصادر الى ان “لودريان ينطلق في مسعاه مما كان قد حققه مسعى الرئيس بري أي حكومة من 24 وزيرا، لا ثلث معطّلا فيها لأحد”، وتابعت “يبقى توزيع الحقائب واختيار الاسماء ولا سيما تسمية الوزيرين المسيحيين المتبقيين من خارج حصتي الرئيسين عون والحريري”، وأوضحت “في هذه النقطة تحديدا يأتي الدّور الفرنسي لتقريب وجهات النظر”.

المصدر: قناة المنار