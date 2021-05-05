فهمي ترأس اجتماعا امنيا بحث في اجراءات مكافحة المخدرات: نعمل باللحم الحي وسنتابع ما يجب علينا

ترأس وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قبل ظهر اليوم اجتماعا امنيا في مكتبه، خصص للبحث في متابعة الاجراءات لمكافحة تهريب المخدرات خصوصا الى المملكة العربية السعودية، حضره رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، قائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد عزت الخطيب ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الامن الداخلي العقيد جان عواد.

بعد الاجتماع، تحدث الوزير فهمي، فقال: “استكمالا ومتابعة للاجراءات التي نقوم بها من لحظة تكليفي من قبل المجلس الاعلى للدفاع متابعة الملف مع المملكة السعودية، انعقد هذا الاجتماع للبحث في موضوع التهريب بشكل عام ومكافحة تهريب المخدرات بشكل خاص الى المملكة وكل الدول. هذه القضية تشكل ايضا تهديدا لأمن المجتمع اللبناني ويجب العمل على مكافحتها، فالدولة اللبنانية ضد زعزعة علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وخصوصا المملكة العربية السعودية، فلا يمكن للبنان ان ينسى ما قدمته لسنين طويلة من مساعدات لا تحصى”.

ولفت الى أن “جهودا تبذلها شعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات المركزي التابع للشرطة القضائية في قوى الامن الداخلي بشكل دائم وبتنسيق مميز وشفاف مع كل الدول وخصوصا المملكة السعودية”، وقال: “كنا نعمل باللحم الحي وهناك نقاط ضعف وأسباب لوجستية يجب العمل على معالجتها بجدية وحزم، منها على المدى القصير ومنها على المدى المتوسط ولقد بدأنا بذلك”.

واشار الى أن “هناك اجراءات ستتخذ في خلال اسبوعين او ثلاثة، لجهة تعديل وتغيير المستوى العملاني في ما خص التصدير، وايضا لجهة تأمين السكانر. وأطلب من الدول، وخصوصا الشقيقة منها والتي ترغب بمساعدة لبنان في الوقت الحالي، ونحن جاهزون لذلك لا سيما عبر تأمين آلات حديثة للبنان لكشف ما يمكن كشفه”.

وتابع:”لقد تم في المملكة العربية السعودية ضبط ما يفوق 150 مليون حبة كبتاغون في ماليزيا واليونان كانت متوجهة الى السعودية”.

وختم: “قمنا وسنتابع بما يجب علينا القيام به لمكافحة عملية التهريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام