البنتاغون: إنجاز ما بين 2% إلى 6% من عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2021 - 00:48

البنتاغون: إنجاز ما بين 2% إلى 6% من عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

منذ 2 ساعة 4 May، 2021
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إنجاز ما بين 2% إلى 6% من عملية انسحاب قوات الاحتلال الامريكي من أراضي أفغانستان.

وأفادت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، في بيان: “بعد قرار الرئيس، قامت الولايات المتحدة بسحب حوالي 60 شاحنة من نوع C-17 محملة بمواد مختلفة من أفغانستان كما نقلت أكثر من 1300 قطعة من المعدات إلى والوكالة اللوجستية الدفاعية لتدميرها”.

كما أعلنت القيادة المركزية تسليم منشأة نيو أنتونيك في ولاية هلمند إلى الجيش الأفغاني.

وأضاف البيان: “بحسب تقديرات القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، أنجزنا حتى الآن ما بين 2% إلى 6% من عملية الانسحاب”.

المصدر: وكالات

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