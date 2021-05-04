الجيش اللبناني: توقيف مطلوبين في حي السلم والرمل العالي وجناتا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2021 - 17:32

الجيش اللبناني: توقيف مطلوبين في حي السلم والرمل العالي وجناتا

منذ 56 mins 4 May، 2021
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“بتاريخ 3/ 5/ 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقتي حي السلم والرمل العالي كلا من (م.م.) و(م.ع.) و(ج.م.) و(ع.ز.) والفلسطيني (م.ك.) لارتكابهم جرائم: إطلاق النار وافتعال الإشكالات وسرقة الدراجات النارية وتعاطي المخدرات وترويجها. وضبطت بندقية حربية ومسدسا حربيا وكمية من الذخيرة والمخدرات.
وبتاريخ 4/ 5/ 2021، أوقفت دورية من المديرية المذكورة المدعو (ع.ش) في بلدة جناتا ــ صور، لإقدامه بتاريخ 2/ 5/ 2021 على إلقاء رمانة يدوية على مسجد البلدة.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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