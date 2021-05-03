حركة الأمة: للإسراع بتشكيل حكومة قادرة على مواجهة المرحلة الصعبة

دعت “حركة الأمة” في لبنان في بيان لها الاثنين إلى “الإسراع في إنجاز حكومة قادرة على مواجهة المرحلة الصعبة والقاسية” ، ونبهت من ان “الأمر بات يستدعي جهودا استثنائية ومعالجات غير عادية للانقاذ”.

وأشات الحركة “بالعملية البطولية التي نفذها مقاومون فلسطينيون ضد حاجز الزعترة التابع لقوات الاحتلال الصهيوني جنوب مدينة نابلس”، ورأت “انها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وتعتبر دعما لانتفاضة المقدسيين ونضالهم، دفاعا عن المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك”.

من جهة ثانية، اعتبرت الحركة أن “الموقف الجديد للسعودية من العلاقات مع إيران سيكون بلا قيمة ولا هدف، ما لم يقرن بتغيير في السلوك والممارسة السعوديين اللذين يزيدان التوترات في المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام