مشاهد من المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في مدينة نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2021 - 01:30

مشاهد من المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في مدينة نابلس

منذ 2 ساعة 2 May، 2021
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

مشاهد من المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في مدينة نابلس

المصدر: وسائل تواصل

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