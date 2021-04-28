الصحة اللبنانية: تسجيل 1478 حالة كورونا جديدة و27 وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 18:16

الصحة اللبنانية: تسجيل 1478 حالة كورونا جديدة و27 وفاة خلال 24 ساعة

منذ 8 mins 28 April، 2021
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