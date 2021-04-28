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April 28 2021 - 02:58

اليونان تصادر شحنة كوكايين في سفينة قادمة من البرازيل

منذ 53 mins 28 April، 2021
علم اليونان
أخبار دولية - اليونان

أعلنت السلطات اليونانية أن خفر السواحل صادروا أكثر من 46 كيلوغراما من الكوكايين عثر عليها في مقدمة سفينة شحن وصلت إلى اليونان قادمة من البرازيل.

وقال خفر السواحل إنه صادر المخدرات يوم أمس الاثنين عقب وصول معلومات للسلطات اليونانية من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

كما ألقي القبض على 23 من أعضاء طاقم سفينة الشحن “سكايروس” التي ترفع علم جزر مارشال.

وكانت السفينة “سكايروس” قد أبحرت من ميناء سنتاريم في البرازيل متجهة إلى كورينثيا باليونان وعلى متنها حمولة من حبوب الصويا، حسب خفر السواحل.

المصدر: وكالات

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