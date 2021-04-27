زعيم القبارصة الأتراك يدفع بحل الدولتين في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة

أعرب زعيم القبارصة الأتراك عن أمله في أن يؤدي مقترحه لحل الدولتين، إلى فضّ المشكلة القبرصية عبر المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال إرسين تاتار في مقابلة مع “رويترز” إن المحادثات على مدى أكثر من 40 عاما بشأن نظام اتحادي لم تنجح وهناك حاجة إلى مقاربة أكثر “واقعية”.

وأضاف: “سأذهب إلى جنيف لعرض رؤيتي الجديدة.. رؤيتي هي إقامة دولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في ظل علاقات طيبة وحسن جوار وتتعاونان في كافة السبل لصالح جميع القبارصة”.

وتابع: “عندما أقول: دولتان، أعني بوضوح الاعتراف بالقبارصة الأتراك.. لنا السيادة ذاتها مثل القبارصة اليونانيين”.

المصدر: وكالة رويترز