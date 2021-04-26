الدفاع الأفغانية: مقتل 106 عناصر من طالبان في معارك مع قوات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية الإثنين، مقتل 106 عناصر من حركة طالبان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال اشتباكات مع القوى الأمنية في عدد من الولايات. وأوضحت الوزارة في بيان أن “106 عناصر من طالبان قتلوا وأصيب 48 آخرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن والدفاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية”، مضيفة أنه تم تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة تابعة للحركة”.

وكان من المقرر أن يبدأ “مؤتمر إسطنبول”، حول السلام في أفغانستان، في 24 نيسان/أبريل الجاري؛ لكن تركيا أعلنت عن تأجيل المؤتمر لموعد لم يحدد بعد، في وقت ذكرت تقارير إعلامية أن حركة طالبان ترفض المشاركة في المؤتمر.

المصدر: سبوتنيك