هنية: لا هدوء مع الاحتلال إذا استمر بالعدوان على القدس

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ان “لا هدوء مع الاحتلال إذا استمر الكيان الصهيوني بالعدوان على القدس”.

وقال هنية الأحد إن “المقاومة اليوم أقوى مما كانت عليه وشبعنا مصمم أن يستمر مهما كانت التضحيات وهذا عهدنا وميثاقنا”، وتابع “نحن أمام موجة جديدة في 28 رمضان بعد تهديد اقتحام القدس وهو يوم مفصلي”، واضاف “لن نستسلم ولن نتراجع، وهبة القدس يجب أن تتواصل”.

وشدد هنية على ان “الشعب الفلسطيني لكل ما يفعله الاحتلال ومخططه الخبيث بالقدس بتغيير هويتها ومعالمها والمواجهة ستكون في إطار أوسع وقرارنا هو الاستمرار”.

المصدر: قناة الاقصى