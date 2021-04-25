النخالة: سنرفع هذا اللواء ما دام فينا عرق ينبض حتى التحرير والعودة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة “الاستمرار برفع هذا اللواء ما دام فينا عرق ينبض حتى التحرير والعودة”.

موقف النخالة جاء الأحد خلال نعيه للقيادة في حركة الجهاد الفقيد أحمد أبو حصيرة، الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال النخالة “لقد فقدت غزة وفلسطين أخاً مجاهداً وقائداً صلباً في الدفاع عن الحق حنوناً ورفيقاً مع أهله وشعبه وإخوانه، فقدت فلسطين رجلاً من أشرف الرجال ورجلاً من أعز الرجال وأكثرهم إخلاصاً وعطاءً وتضحية”.

واضاف النخالة ان “عهدنا مع الله تعالى ثم معك ومع كل من سبقك من القادة والمجاهدين والشهداء أن نرفع هذا اللواء ما دام فينا عرق ينبض حتى التحرير والعودة، تلك وصيتك يا أبا عبد الرحمن ووصية إخواننا القادة والشهداء وعلى رأسهم الدكتور فتحي الشقاقي والدكتور رمضان شلّح وكل القادة والشهداء الأبطال”.

المصدر: فلسطين اليوم