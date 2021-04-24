الجرادُ يوسع انتشاره واجتماعات تنسيقية لمكافحته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 24 2021 - 22:48

الجرادُ يوسع انتشاره واجتماعات تنسيقية لمكافحته

منذ 1 ساعة 24 April، 2021
تقارير مصورة

اجتماعات تنسيقية لمكافحة الجراد الذي بدأ يتوسع في مناطق البقاع الشمالي.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة