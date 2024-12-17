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December 17 2024 - 18:02

وزارة الزراعة: لتعبئة الاستبيان حول أضرار القطاع الزراعي جراء العدوان الاسرائيلي

منذ 1 ساعة 17 December، 2024
وزارة الزراعة اللبنانية
لبنان

دعت وزارة الزراعة اللبنانية في بيان لها الثلاثاء أصحاب الحيازات الزراعية لتعبئة استبيان حول الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وحثت الوزارة “جميع أصحاب الحيازات الزراعية بمختلف أنواعها ومربي المواشي والدواجن والأسماك، إضافة إلى الصيادين والنحالين، وأصحاب المشاتل، ومعاصر الزيتون، ومصانع الإنتاج ذات الأصل النباتي أو الحيواني، ومراكز بيع مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، إلى تعبئة الاستبيان الأولي حول الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وذلك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/gCq9Obe7″.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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