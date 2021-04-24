الصحة اللبنانية: تسجيل 1511 إصابة جديدة و 28 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 20:34

الصحة اللبنانية: تسجيل 1511 إصابة جديدة و 28 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 24 April، 2021
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