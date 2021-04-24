البحرية الإندونيسية تعلن العثور على الغواصة المفقودة منذ الأربعاء الماضي قبالة سواحل بالي (شينخوا) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 12:26

البحرية الإندونيسية تعلن العثور على الغواصة المفقودة منذ الأربعاء الماضي قبالة سواحل بالي (شينخوا)

منذ 5 mins 24 April، 2021
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