فلسطين المحتلة:صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنة نحال عوز – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 05:10

فلسطين المحتلة:صافرات الإنذار تدوي مجددا في مستوطنة نحال عوز

منذ 50 mins 24 April، 2021
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