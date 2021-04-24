إعلام العدو: 3 صواريخ أطلقت من غزة نحو إشكول، 2 سقطت في مناطق مفتوحة وواحد تم اعتراضه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 24 2021 - 00:40

إعلام العدو: 3 صواريخ أطلقت من غزة نحو إشكول، 2 سقطت في مناطق مفتوحة وواحد تم اعتراضه

منذ 1 ساعة 23 April، 2021
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