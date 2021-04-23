الصحة الفلسطينية: تسجيل 23 وفاة و1440 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 23 وفاة و1440 إصابة بفيروس كورونا و2546 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس 151، طولكرم 49، طوباس 25، قلقيلية 21، جنين 78، سلفيت 9، الخليل 63، رام الله والبيرة 30، بيت لحم 17، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 992”.

وتابعت الوزارة “أما الوفيات فسجلت 10 حالات وفاة في الضفة الغربية: نابلس 4، طولكرم 1، جنين 1، الخليل 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 1 و13 وفاة في قطاع غزة”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس 254، طولكرم 18، طوباس 25، قلقيلية 0، جنين 56، سلفيت 15، الخليل 47، رام الله والبيرة 85، بيت لحم 67، ضواحي القدس 50، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 1923”.

المصدر: فلسطين اليوم