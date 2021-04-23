“لجنة الأسير سكاف” حيت أهل القدس: خيارهم المقاوم هو القادر على تحقيق الإنتصارات على العدو

توجهت لجنة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف “بالتحية المملوءة بالفخر والإعتزاز إلى أهلنا في القدس المحتلة، وخصوصا الشبان الذين سطروا بالأمس بالإنتفاضة التي قاموا بها في شوارع القدس أروع أنواع التضحية في مواجهتهم للمستوطنين وجنود العدو، بحيث أوقعوا عددا منهم جرحى نتيجة تلك المواجهات البطولية”.

واعتبرت اللجنة في بيان لها الجمعة أن “وقفات العز التي يسطرها الشبان الفلسطينيون في مواجهة الإحتلال هي الرصاصة الأساسية التي ستسقط مشروع التطبيع الذي يمهد له بعض الأنظمة العربية وأدوات الإدارة الاميركية في المنطقة”، وأكدت ان هذا المشروع لن يتحقق بفضل الدماء الزكية للشهداء الذين رووا بدمائهم أراضينا في مواجهة الإحتلال”.

وشددت اللجنة على “ضرورة مساندة الشبان المقدسيين الذين يدافعون عن عزة الأمة بأكملها وكرامتها لأن خيارهم المقاوم هو الخيار الوحيد القادر على تحقيق الإنتصارات على العدو”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام